Тотти оценил игру Месси и Мбаппе перед финалом чемпионата мира

Франческо Тотти Фото: globallookpress.com
«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.
Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.
Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды.
Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.