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    Тотти оценил игру Месси и Мбаппе перед финалом чемпионата мира

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    Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящем финале чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

    Франческо Тотти
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    Франческо Тотти

    «Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

    Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.

    Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды.

    Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.

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