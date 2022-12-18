Тотти оценил игру Месси и Мбаппе перед финалом чемпионата мира

Бывший футболиствысказался о предстоящем финале чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.

Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды.

Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.