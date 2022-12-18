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    СМИ: Месси готов продлить контракт с ПСЖ

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    Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси близок к продлению контракта с ПСЖ еще на один год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Ожидается, что аргентинец подпишет контракт до 2024 года. После окончания срока действия договора футболист переедет в МЛС, а именно в «Интер» Майами.

    Таким образом, Месси может воссоединиться о своим бывшим партнером по «Барселоне» Серхио Бускетсом, который в конце следующего сезона покинет клуб на правах свободного агента и поедет играть в МЛС.

    Напомним, что 18 декабря Месси и сборная Аргентины сыграют в финале чемпионата мира со сборной Франции. Игра начнется в 18:00 мск.

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