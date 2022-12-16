Тонали: Больно быть вне чемпионата мира

Полузащитникпредположил, как бы выступила сборной Италии на чемпионате мира в Катаре.

«Больно быть вне чемпионата мира, потому что наша команда могла бы играть на мундиале, мы могли неплохо выступить. Мы не показали наилучшим образом в этот период.

Мы идем по пути вместе с нашим тренером уже три года, он дал нам победу на Евро-2022, он дал нам баланс на поле и за его пределами.

Как я изменился за это время? Раньше я редко появлялся на поле, сейчас у меня есть постоянная игровая практика. Это изменилось», — цитирует Тонали журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.