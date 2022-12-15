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    Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

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    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    По информации Esporte ao Minuto, 52-летний специалист входит в список кандидатов, составленный португальской федерацией футбола.

    Отмечается, что Витория, который в настоящее время работает в сборной Египта, находится в хороших отношениях с главой федерации Фернанду Гомешем.

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    • Помимо Витории, на пост главного тренера сборной Португалии претендуют Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.

    Сборная Португалии под руководством Фернанду Сантуша проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

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