Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии

Руй Витория Фото: globallookpress.com
По информации Esporte ao Minuto, 52-летний специалист входит в список кандидатов, составленный португальской федерацией футбола.
Отмечается, что Витория, который в настоящее время работает в сборной Египта, находится в хороших отношениях с главой федерации Фернанду Гомешем.
Помимо Витории, на пост главного тренера сборной Португалии претендуют Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.
Сборная Португалии под руководством Фернанду Сантуша проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.