Нюбель может вернуться в «Баварию»

планирует досрочно вернуть вратаряиз аренды в. Об этом сообщил агент игрока Штефан Бэкс.

Ранее стало известно, что «Бавария» ищет голкипера в связи с травмой Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

«Да, это правда, "Бавария" хочет вернуть Нюбеля, о чем они уже сообщили мне. И они хотят сделать это как можно быстрее.

Теперь клубы должны прийти к соглашению. Для Александра очень важно быть в курсе планов клуба», — приводит слова агента Sky Sports.

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Арендное соглашение Нюбеля с «Монако» рассчитано до лета 2023 года. .VrezNews1 /football/2022/12/14/bunu/