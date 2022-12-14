Далич: Ни в чем не виню своих ребят

Главный тренер сборной Хорватииподвел итоги матча полуфинала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3).

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Первые полчаса мы контролировали ситуацию.

Но потом пенальти, гол после быстрой контратаки... Мы проиграли игру, и мне не на что жаловаться. Мы должны готовиться к следующему матчу, который нас ждет.

Мы создали хорошие ситуации впереди, но не смогли сыграть надежно в обороне. А в нападении нам не хватило человека, который мог бы завершить эпизод», — цитирует Далича Index.hr.

Хорватия 17 декабря сыграет в матче за третье место. Соперником хорватов станет проигравший в паре Марокко — Франция.