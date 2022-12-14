Амрабат: Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие очень хорошие футболисты

Полузащитник сборной Марокковысказался перед матчем полуфинала чемпионата мира против Франции и считает, что кроме Мбаппе у соперника есть и другие опасные футболисты.

«Это будет тяжелый матч. Франция — фантастическая команда. Она выиграл последний чемпионат мира. Будет сложно, но мы уже играли с другими командами, которые были также очень хороши. В команде мы очень уверены в своих возможностях. Мы их очень уважаем, и это будет хороший полуфинальный матч. Надеемся получить хороший результат.

Боимся ли мы Мбаппе? Он отличный игрок, но Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие очень хорошие футболисты, но мы никого не боимся. Уважение — да. Мбаппе — один из лучших игроков в мире, но мы не боимся его», — цитирует Амрабата Marca.

Амрабат провел 5 матчей на чемпионате мира в составе сборной Марокко, но не отметился результативными действиями.