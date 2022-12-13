«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Чили

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ривер Плейт», сообщает Minuto Deportes.

По информации издания, предложение о переходе футболиста сборной Чили может быть сделано в ближайшие дни.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Диаса в 5,5 миллиона евро.

Защитник является воспитанником чилийского «Палестино», а за «Ривер Плейт» выступает с 2019 года после перехода из «Аль-Ахли». На счету Диаса 100 матчей за аргентинскую команду, пять голов и две результативных передачи. Также в активе Диаса 39 матчей за национальную команду Чили.