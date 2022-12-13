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    «Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Чили

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    Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ривер Плейт» Пауло Диасу, сообщает Minuto Deportes.

    Пауло Диас
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    Пауло Диас

    По информации издания, предложение о переходе футболиста сборной Чили может быть сделано в ближайшие дни.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Диаса в 5,5 миллиона евро.

    Защитник является воспитанником чилийского «Палестино», а за «Ривер Плейт» выступает с 2019 года после перехода из «Аль-Ахли». На счету Диаса 100 матчей за аргентинскую команду, пять голов и две результативных передачи. Также в активе Диаса 39 матчей за национальную команду Чили.

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