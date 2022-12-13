Дешам: Сборная Марокко хороша не только в защите, но и в атаке

Главный тренер сборной Францииотметил, что сборная Марокко хороша как при игре в обороне, так и в атакующем компоненте.

«Надеюсь, нам удастся взломать оборону Марокко. Никому из их предыдущих оппонентов не удалось этого сделать. Вообще, они хороши не только в защите, хотя это их главный козырь, но и в атаке. Иначе бы они не дошли до этой стадии чемпионата мира. Я посмотрел все их матчи, сделал определенные выводы, и думаю, мы справимся.

Я бы не стал использовать слово "враждебная" по отношению к атмосфере на трибунах, которая нас ожидает. У Марокко будет отличная поддержка. Да, будет шумно. Но не фанаты забивают голы на поле. Все зависит от нас, и мы готовы ко всему», — цитирует Дешама ТАСС.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. Начало в 22:00 мск. Победитель встречи сыграет с победителем поединка Аргентина — Хорватия, который запланирован на 13 декабря.