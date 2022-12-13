ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатПочему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022
  • 16:40
    • Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года по версии всемирной ассоциации WBA
  • 18:15
    • Марио Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьоналя»
  • 17:42
    • Российский миллиардер Демин продал клуб АПЛ «Борнмут»
  • 18:37
    • Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи
  • 18:02
    • Овечкин: Постараюсь сделать всё возможное, чтобы приблизиться к рекорду
    Все новости спорта

    Дешам: Сборная Марокко хороша не только в защите, но и в атаке

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Марокко
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что сборная Марокко хороша как при игре в обороне, так и в атакующем компоненте.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Надеюсь, нам удастся взломать оборону Марокко. Никому из их предыдущих оппонентов не удалось этого сделать. Вообще, они хороши не только в защите, хотя это их главный козырь, но и в атаке. Иначе бы они не дошли до этой стадии чемпионата мира. Я посмотрел все их матчи, сделал определенные выводы, и думаю, мы справимся.

    Я бы не стал использовать слово "враждебная" по отношению к атмосфере на трибунах, которая нас ожидает. У Марокко будет отличная поддержка. Да, будет шумно. Но не фанаты забивают голы на поле. Все зависит от нас, и мы готовы ко всему», — цитирует Дешама ТАСС.

    Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря. Начало в 22:00 мск. Победитель встречи сыграет с победителем поединка Аргентина — Хорватия, который запланирован на 13 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пройдут ли «клетчатые» в финал?!
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 5.55
    •
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Аргентина — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.08
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры