Перишич: Месси выложится на максимум, но мы тоже отдадим все силы

Полузащитник сборной Хорватииподелился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЧМ с Аргентиной.

«Мы видели, как Португалия с Криштиану Роналду вылетела с чемпионата мира. Он выступал на пяти чемпионатах мира и не сумел завоевать титул.

Месси тоже пытается выиграть турнир в пятый раз и выложится на максимум.

Мы тоже отдадим все силы, потому что хотим победить. Это будет матч настоящих мужчин, пусть победит сильнейший», — приводит слова Перишича Vecernji List.

Сборные Хорватии и Аргентины встретятся в полуфинале ЧМ 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.