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    Лангле заявил, что Льорис один из лучших игроков в истории сборной Франции

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    Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле оценил игру голкипера сборной Франции Уго Льориса на чемпионате мира в Катаре.

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    «Льорис — легенда для всех французов. Он очень хороший человек, настоящий профессионал, потрясающий вратарь.

    Один из лучших игроков в истории сборной Франции. Надеюсь, Уго проведёт ещё два матча на чемпионате мира. Он может войти в историю.

    Но путь ещё не окончен, нужно идти от игры к игре. Впереди встреча с Марокко. Это важная игра для обеих команд.

    В Марокко много французов, во Франции много марокканцев, так что это большая игра. Мы рады впервые в истории сыграть с африканской командой в полуфинале чемпионата мира.

    Уверен, это будет матч с накалом и борьбой. Соперники очень сильны. Но Франция сделает всё, чтобы вновь стать чемпионом», — приводит слова Лангле пресс-служба «Тоттенхэма».

    Сборная Франции встретится с Марокко в полуфинале чемпионата мира 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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