Агент Головина: Контактируем с европейскими клубами, но из какой лиги сказать не могу

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако», прокомментировал информацию о том, что игрока хочет приобрести дортмундская

«Интерес "Боруссии" Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи "Монако", чтобы посмотреть Александра.

Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают — неизвестно.

Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но из какой лиги сказать не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Головин провел в текущем чемпионате Франции 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.