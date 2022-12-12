Агент Головина: Контактируем с европейскими клубами, но из какой лиги сказать не могу

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Интерес "Боруссии" Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи "Монако", чтобы посмотреть Александра.
Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают — неизвестно.
Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но из какой лиги сказать не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».
Головин провел в текущем чемпионате Франции 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.