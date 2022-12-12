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    Агент Головина: Контактируем с европейскими клубами, но из какой лиги сказать не могу

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    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о том, что игрока хочет приобрести дортмундская «Боруссия».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Интерес "Боруссии" Дортмунд? Пока без комментариев. Наверное, скауты разных клубов приезжают на матчи "Монако", чтобы посмотреть Александра.

    Интерес есть всегда. Но скауты каких клубов приезжают — неизвестно.

    Обращались ли к нам клубы из Европы? Естественно, мы контактируем с клубами из европейских чемпионатов, но из какой лиги сказать не могу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

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    • Головин провел в текущем чемпионате Франции 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.

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