Найджел Де Йонг: Португалия была самодовольной и недооценила Марокко

Бывший полузащитник сборной Нидерландоввысказал мнение о вылете Португалии с ЧМ-2022.

В 1/4 финала чемпионата мира португальцы проиграли команде Марокко со счетом 0:1.

«У них было несколько моментов, очень хороший был у Гонсалу Рамуша. Но это был не тот Рамуш, которого мы видели в матче со Швейцарией.

Команда Португалии — высокого уровня, но я думаю, что они были довольно самодовольны. Возможно, они недооценили Марокко.

Игра была совсем не такой, какую мы видели против Швейцарии, где они продемонстрировали много энергии, сразу включив полную скорость», — заявил голландец ITV.