Червиненко: У Португалии идёт процесс отторжения Роналду от коллектива

Бывший президентоценил игру форварда сборной Португалиина ЧМ.

«Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились.

Мне кажется, что Роналду — это такая гиря на яйцах Португалии. У них идёт процесс отторжения Роналду от коллектива.

Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать», — сказал Червиченко Чемпионату.

Сборная Португалии встретится со сборной Марокко в 1/4 финала ЧМ 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.