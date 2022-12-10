Фернандеш: В первом тайме матча с Марокко на мне был явный пенальти

Хавбек сборной Португалиивыразил недовольство выбором судьи на матч с Марокко.

Матч 1/4 финала Португалия — Марокко (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.

«Очень странно, что судья, назначенный на наш матч, представляет страну, которая до сих пор участвует в соревновании, когда у нас нет португальского судьи.

Наши судьи судят Лигу чемпионов, поэтому у них есть необходимые качества и уровень, чтобы быть здесь.

Судьи этого матча не работали в Лиге чемпионов, они не привыкли к такого рода играм, у них нет ритма для этого. Они явно переломили ход игры

В первом тайме на мне был явный пенальти. Я был изолирован, и я никогда в жизни не ошибался, когда я был один перед вратарем и мог бить по воротам», — сказал футболист RMC Sport.