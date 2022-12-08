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    «Наполи» c Кварацхелией победил «Антальяспор» в товарищеском матче

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    Итальянский «Наполи» одержал победу над «Антальяспором» (3:2) в товарищеском матче на сборах в Турции.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Дублем в составе победителей отметился Джакомо Распадори, также записавший на свой счет голевую передачу на Матео Политано.

    Голы турецкой команды забили Адмир Мехмеди и Хакан Озмерт.

    Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, восстанавливающийся после травмы спины, вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма.

    Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов не принимал участия в матче.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Антальяспор — Наполи 2:3
    Голы: 0:1 Джакомо Распадори (8'), 0:2 Маттео Политано (15'), 1:2 Адмир Мехмеди (55'), 1:3 Джакомо Распадори (61'), 2:3 Хакан Озмерт (86')

    Сезон в итальянской Серии А возобновится в начале 2023 года. 4 января подопечные Лучано Спаллетти, лидирующие в турнирной таблице, встретятся с миланском «Интером» на «Сан-Сиро».

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