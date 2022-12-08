Булыкин: Давно говорил, что можно поменять лимит на легионеров в РПЛ

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в России в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

«Очередное ужесточение лимита? У меня не поменялось отношение к данной теме. Я давно говорил, что можно поменять лимит на легионеров в РПЛ.

Сейчас многие иностранцы уезжают, такая уж международная ситуация», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.