Ван Дейк: Игроки Аргентины всегда ищут Месси

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты.
Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.
Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины.
Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план», — приводит слова ван Дейка Goal.
Сборная Нидерландов встретится с Аргентиной в 1/4 финала мундиаля против сборной Аргентины 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.