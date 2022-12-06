Ван Дейк: Игроки Аргентины всегда ищут Месси

Защитник сборной Нидерландоврассказал какими способами команда может обыграть сборную Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ.

«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты.

Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.

Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины.

Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план», — приводит слова ван Дейка Goal.

Сборная Нидерландов встретится с Аргентиной в 1/4 финала мундиаля против сборной Аргентины 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.