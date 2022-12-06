Сегодня на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне определится очередной участник четвертьфинальной стадии мундиаля. За ходом противостояния сборных Марокко и Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Марокко

Сборная Марокко приятно удивила на групповой стадии и вышла в плей-офф с первого места квартета F, где также были сборные Хорватии, Бельгии и Канады. В первом туре подопечные Валида Реграги разошлись миром с хорватами (0-0), а во второй встрече африканская команда шокировала бельгийскую сборную, обыграв «красных дьяволов» со счетом 2-0.

В заключительном матче марокканцы встречались со сборной Канады, которая досрочно потеряла все шансы на выход в плей-офф. «Атласские львы» вышли вперед уже на старте матча, Зиеш поразил пустые ворота после ошибки канадского голкипера Милана Боряна. К середине первого тайма гол Эн-Несири укрепил преимущество марокканцев, на что североамериканцы смогли ответить одним забитым мячом. Да и тот был записан на защитника сборной Марокко Агуэрда как автогол. Подопечные Валида Реграги набрали семь очков и пробились в плей-офф, обойдя в таблице хорватов и бельгийцев.

Сборная Марокко не проигрывает на протяжении 10-ти матчей. За этот отрезок африканцы одержали семь побед при трех ничьих. Последний раз «атласские львы» уступали 2 июня этого года в товарищеской встрече против сборной США (0-3).

Испания

Подопечные Луиса Энрике пробились в плей-офф со второй позиции в группе, пропустив на первую строчку сборную Японии. Именно в матче против азиатской команды испанцы потерпели первое поражение в группе, не сумев удержать преимущество по ходу игры (1-2). На гол Мораты на 11-й минуте игры японцы ответили двумя точными ударами в исполнении Доана и Танака на старте второй половины. Ранее «красная фурия» разгромила сборную Коста-Рики с неприличным счетом 7-0 и сыграла вничью с немцами (1-1).

Поражение от японцев стало для сборной Испании первым за пять последних матчей. Всего за 10 крайних встреч подопечные Луиса Энрике одержали пять побед, три раза сыграли вничью и дважды уступили.

Личные встречи

На чемпионатах мира сборные Марокко и Испании встречались между собой один раз. Четыре года назад на мундиале в России команды сыграли в результативную ничью 2-2 в рамках третьего тура группового этапа.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Марокко — Испания с коэффициентом 2.14.