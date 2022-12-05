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    Жиру о своем рекорде: Мбаппе скоро меня догонит

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    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался по поводу своего рекорда в сборной, который, по его мнению, скоро побьет Килиан Мбаппе.

    Сборная Франции
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    Сборная Франции

    «Я должен максимально насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обойти меня. Он продолжает своё восхождение.

    Килиан вновь забил два великолепных гола и заслужил это. Он продолжает впечатлять. Мы все знаем, на что он способен. Что ещё можно добавить?» — приводит слова Жиру Goal.com.

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    • Напомним, что Оливье Жиру побил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. На данный момент у Оливье 52 гола за сборную, а Мбаппе забил 33 мяча за национальную команду.

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