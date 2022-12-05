Дочь Пеле рассказала о состоянии отца

Дочь легендарного бразильского нападающего, Флавия Келли, рассказала о состоянии своего отца.

«Около трех недель назад он заболел коронавирусом. Отец привит, но из‑за приема лекарств от рака и химиотерапии он получил легочную инфекцию. Это очень серьезно, потому что он в возрасте и бьется с раком», — рассказала Келли Globo Esporte.

Флавия, другая дочь экс‑футболиста, уточнила, что на данный момент Пеле находится не в реанимации, а в обычной палате.

Напомним, в субботу, 3 декабря, издание Folha de Sao Paulo сообщило, что бразилец больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение, которое он проходил для борьбы с раком кишечника.