Уго Санчес считает, что Испания намеренно проиграла Японии на ЧМ-2022

Легендарный форвард сборной Мексики и «Реала»заявил, что Испания намеренно проиграла Японии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022, чтобы избежать потенциального четвертьфинала против Бразилии.

Напомним, что японцы сенсационно обыграли испанцев со счетом 2:1, заняв первое место в группе E, «Красная Фурия» стала второй.

«Считаю ли, что Испания искала этот результат, чтобы избежать встречи с Бразилией? Уверен в этом. Я не могу залезть в голову тренера сборной Испании Луиса Энрике, но он думал о том, как лучше избежать игры с Бразилией в четвертьфинале. Да, есть риск, но на этот риск стоит пойти. Дело не в том, что они боятся Бразилии, но они уважают их», — цитирует Санчеса Daily Mail.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Марокко.