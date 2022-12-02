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    Корнеев: Жаль, что вместо Германии в 1/8 финала ЧМ сыграют унылые Польша и Австралия

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    Бывший футболист сборной России и «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал провальное выступление сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

    Сборная Германии не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд
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    Сборная Германии не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд

    Немцы заняли третье место в группе и на втором ЧМ подряд не смогли выйти в плей-офф.

    «Мне понравилась сборная Германии, у них очень хорошая команда. Но вылет с чемпионата мира — очередной жесткий урок для них. Не бывает команд, которые можно расценивать как проходных или промежуточных соперников.

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    • В проигранном матче со сборной Японии у немцев был отличный первый тайм, при счете 1:0 они должны были дожимать соперника, но сделали замены и вышли на второй тайм играть на контратаках, без мяча и прессинга. Сборной Японии вообще нельзя мяч отдавать, они, ведя в счете, максимально плотно закрываются в защите. Они не стесняются, что после игры их могут раскритиковать. Они типичные бизнесмены в этом плане: мне надо — сделаю что‑угодно для этого.

    Немцев жаль. К сожалению, вместо них в 1/8 финала увидим унылые Польшу и Австралию», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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