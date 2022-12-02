Корнеев: Жаль, что вместо Германии в 1/8 финала ЧМ сыграют унылые Польша и Австралия

Бывший футболист сборной России и «Барселоны»прокомментировал провальное выступление сборнойна чемпионате мира в Катаре.

Немцы заняли третье место в группе и на втором ЧМ подряд не смогли выйти в плей-офф.

«Мне понравилась сборная Германии, у них очень хорошая команда. Но вылет с чемпионата мира — очередной жесткий урок для них. Не бывает команд, которые можно расценивать как проходных или промежуточных соперников.

В проигранном матче со сборной Японии у немцев был отличный первый тайм, при счете 1:0 они должны были дожимать соперника, но сделали замены и вышли на второй тайм играть на контратаках, без мяча и прессинга. Сборной Японии вообще нельзя мяч отдавать, они, ведя в счете, максимально плотно закрываются в защите. Они не стесняются, что после игры их могут раскритиковать. Они типичные бизнесмены в этом плане: мне надо — сделаю что‑угодно для этого.

Немцев жаль. К сожалению, вместо них в 1/8 финала увидим унылые Польшу и Австралию», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».