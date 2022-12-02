ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Камерун — Бразилия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча третьего тура группы G на чемпионате мира в Катаре между сборными Камеруна и Бразилии

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Камеруна Сборная Бразилии
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная Германии покинула турнирДневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения» Винисиус и КаземироКамерун — Бразилия. Онлайн
  • 17:15
    • Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира
    Все новости спорта
    Винисиус и Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус и Каземиро
    Добро пожаловать в Лусаил, где в рамках заключительного тура группового этапа мундиаля-2022 состоится матч сборных Камеруна и Бразилии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Камерун

    Африканская команда по итогам двух матчей идет третьей в квартете G, набрав одно очко. Первый тур закончился для подопечных Ригобера Сонга минимальным поражением от сборной Швейцарии (0-1). В матче второго тура Камерун сыграл один из самых зрелищных матчей чемпионата со сборной Сербии (3-3). «Неукротимые львы» открыли счет на исходе первого получаса игры, затем пропустили дважды «в раздевалку», а на старте второй половины на табло уже горел счет 3-1 в пользу сербов. Камерунцы смогли вернуться в игру в середине второго тайма, забив дважды за две минуты усилиями Абубакара и Чупо-Мотинга.

    Безвыигрышная серия сборной Камеруна насчитывает шесть матчей. Всего за десять последних встреч на счету африканской команды три победы, три ничьи и четыре поражения. К предстоящему матчу Камерун подходит без кадровых потерь, за исключением голкипера Андре Онана, который был выведен из состава по дисциплинарным причинам.

    Бразилия

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф, одержав победы в обоих проведенных матчах. Подопечные Тите с шестью очками практически гарантировали себе первое место в группе, но швейцарцы еще могут подвинуть «пентакампеонов» с вершины таблицы. Для этого бразильцам сегодня нужно крупно уступить камерунцам, а подопечные Мурата Якина должны разгромить сборную Сербии. Напомним, что в первых двух турах южноамериканская команда не пропустила ни одного мяча, переиграв сборные Сербии (2-0) и Швейцарии (1-0).

    Сборная Бразилии подходит к ближайшему матчу с восьмиматчевой победной серией и общей разницей мячей 29-2. Подопечные Тите также не проигрывают на протяжении 17-ти встреч, уступив в последний раз в июле прошлого года в финале Кубка Америки аргентинцам (0-1). В матче с камерунцами команде из-за травм не смогут помочь Неймар, Алекс Сандро и Данило.

    Личные встречи

    На чемпионатах мира сборные Камеруна и Бразилии встречались два раза, где обе победы были на стороне «селесао» (3-0 в 1994 году в США и 4-1 в 2014 году в Бразилии). А за всю историю команды пересекались между собой на футбольном поле пять раз. На счету бразильцев четыре победы, камерунцы выиграли одну встречу.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Камерун — Бразилия с коэффициентом 2.82.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Туиваса — Павлович
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры