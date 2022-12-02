Добро пожаловать в Лусаил, где в рамках заключительного тура группового этапа мундиаля-2022 состоится матч сборных Камеруна и Бразилии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Камерун

Африканская команда по итогам двух матчей идет третьей в квартете G, набрав одно очко. Первый тур закончился для подопечных Ригобера Сонга минимальным поражением от сборной Швейцарии (0-1). В матче второго тура Камерун сыграл один из самых зрелищных матчей чемпионата со сборной Сербии (3-3). «Неукротимые львы» открыли счет на исходе первого получаса игры, затем пропустили дважды «в раздевалку», а на старте второй половины на табло уже горел счет 3-1 в пользу сербов. Камерунцы смогли вернуться в игру в середине второго тайма, забив дважды за две минуты усилиями Абубакара и Чупо-Мотинга.

Безвыигрышная серия сборной Камеруна насчитывает шесть матчей. Всего за десять последних встреч на счету африканской команды три победы, три ничьи и четыре поражения. К предстоящему матчу Камерун подходит без кадровых потерь, за исключением голкипера Андре Онана, который был выведен из состава по дисциплинарным причинам.

Бразилия

Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф, одержав победы в обоих проведенных матчах. Подопечные Тите с шестью очками практически гарантировали себе первое место в группе, но швейцарцы еще могут подвинуть «пентакампеонов» с вершины таблицы. Для этого бразильцам сегодня нужно крупно уступить камерунцам, а подопечные Мурата Якина должны разгромить сборную Сербии. Напомним, что в первых двух турах южноамериканская команда не пропустила ни одного мяча, переиграв сборные Сербии (2-0) и Швейцарии (1-0).

Сборная Бразилии подходит к ближайшему матчу с восьмиматчевой победной серией и общей разницей мячей 29-2. Подопечные Тите также не проигрывают на протяжении 17-ти встреч, уступив в последний раз в июле прошлого года в финале Кубка Америки аргентинцам (0-1). В матче с камерунцами команде из-за травм не смогут помочь Неймар, Алекс Сандро и Данило.

Личные встречи

На чемпионатах мира сборные Камеруна и Бразилии встречались два раза, где обе победы были на стороне «селесао» (3-0 в 1994 году в США и 4-1 в 2014 году в Бразилии). А за всю историю команды пересекались между собой на футбольном поле пять раз. На счету бразильцев четыре победы, камерунцы выиграли одну встречу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Камерун — Бразилия с коэффициентом 2.82.