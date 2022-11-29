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    Луис Энрике: У Японии качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча с Японией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали ее, перед тем как приехать на чемпионат мира. У нее качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые.

    С двумя тенденциями: когда им не нужно добиваться результата, они остаются на своем поле и отступают, но когда проигрывают, они могут оказывать давление. Эти два обстоятельства могут обернуться против нас, и мы должны быть готовы к этому.

    Это вызовет у нас трудности с качеством игры. Многие из них играют в бундеслиге. Это будет нелегкий матч из-за их необходимости в победе», — цитирует Энрике Sport.es.

    Перед заключительным туром сборная Японии имеет три очка и занимает второе место в группе. Испания лидирует с четырьмя баллами.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Матч Япония — Испания пройдет 1 декабря.

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