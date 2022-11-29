СМИ: Бензема не сможет сыграть на ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала»не вернется в расположение сборнойна ЧМ-2022.

Ранее появилась информация, что Бензема, возможно, уже в середине недели сможет возобновить тренировки.

34-летний футболист до сих пор не исключен из заявки национальной команды, несмотря на то, что получил травму за несколько дней до начала турнира.

Как сообщает RMC Sport, шансы на возвращение Бензема в сборную по ходу ЧМ-2022 близки к нулю. Обладатель Золотого мяча-2022 по-прежнему не может тренироваться из-за повреждения.

С четверга Бензема начнет заниматься по индивидуальной программе на базе «Реала».

У Демаша есть возможность вернуть Бензема в команду для участие в матчах ЧМ, но игрок пока не готов к этому.

Напомним, сборная Франции досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ-2022.