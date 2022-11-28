Мбаппе отказался пропускать матч с Тунисом ради отдыха

Нападающий сборной Франциинастроен сыграть в матче св третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

По информации L’Équipe, в связи с тем, что французы уже обеспечили себе участие в плей-офф, главный тренер Les Bleus Дидье Дешам запланировал ротацию состава.

Несмотря на это, Мбаппе намерен выйти на поле в предстоящей игре.

Килиан забил три гола в двух предыдущих матчах ЧМ-2022, поразив ворота Австралии и Дании.

В минувшее воскресенье сборная Франции провела товарищеский матч с «Аль-Ахли». В составе на эту игру были Стив Манданда, Вильям Салиба, Ибраима Конате, Бенжамен Павар. В центре поля сыграли Аксель Дисаси, Юссуф Фофана, Жордан Верету и Маттео Гендузи. В атаке вышли Рандаль Коло-Муани и Кингсли Коман.

Матч Франция — Тунис состоится 30 ноября, начало — в 18:00 мск.