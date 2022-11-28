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    Бразилия — Швейцария. Онлайн

    В 19:00 по московскому времени на чемпионате мира в Катаре состоится матч второго тура группового этапа между лидерами группы G

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    Добро пожаловать на стадион «974» в Дохе, где в очном противостоянии сборных Бразилии и Швейцарии может определиться первый участник плей-офф от группы G. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Бразилия

    На стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил сборная Бразилия провела стартовый матч на чемпионате мира, переиграв команду из Сербии (2-0). На исходе первой половины игры счет так и не был открыт, а во втором тайме главной фигурой на поле стал нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. 25-летний игрок на 62-й минуте вывел «пентакампеонов» вперед, а на 73-й минуте оформил дубль, забив один из самых красивых голов чемпионата на данный момент. Ришарлисон подработал мяч в штрафной после передачи от Винисиуса и вторым касанием пробил через себя, отправив мяч в сетку. Бразильцы добились первой победы на турнире и вышли в лидеры группы G.

    Подопечные Тите продлили свою беспроигрышную серию до 16-ти матчей. «Селесао» также одержали восьмую победу подряд, забив в сумме 28 мячей. Последнее поражение пятикратных чемпионов мира случилось больше года назад. 11 июля 2021 года сборная Бразилии уступила в финале Кубка Америки Аргентине (0-1).

    В ближайшем матче команде не смогут помочь нападающий Неймар и защитник Данило, получившие повреждения по ходу игры со сборной Сербии. Также под вопросом остается участие в матче Алиссона, Пакета и Антони. По информации СМИ, в сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции и трое футболистов были изолированы от команды.

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    Швейцария

    Подопечные Мурата Якина в первом туре добыли трудовую победу над сборной Камеруна (1-0). Победный гол в матче на счету нападающего «Монако» Бреля Эмболо. На 48-й минуте 25-летний форвард швейцарцев откликнулся на передачу Шакири в штрафной и поразил ворота Андре Онана.

    В восьми последних матчах сборная Швейцарии ни разу не сыграла вничью. На групповом турнире в Лиге наций подопечные Мурата Якина начали с трех поражений подряд, но затем в оставшихся трех встречах набрали 9 очков и сохранили место в элитном дивизионе. Перед началом чемпионата мира швейцарцы сыграли один товарищеский матч против Ганы, в котором уступили со счетом 0-2.

    Личные встречи

    В 2018 году на чемпионате мира в России сборные Бразилии и Швейцарии также попали в одну группу. Команды встретились уже в первом туре и не смогли выявить победителя (1-1). На гол Коутинью в первом тайме швейцарцы ответили точным ударом Цубера на старте второй половины. Между сборными Бразилии и Швейцарии есть еще одна встреча в рамках чемпионата мира. На домашнем мундиале в 1950 году бразильцы на групповом этапе упустили победу над швейцарской сборной, сыграв вничью (2-2).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бразилия — Швейцария с коэффициентом 2.25.

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