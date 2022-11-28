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    Адвокат прокомментировал переход в «Адо Ден Хаг»

    Футбол Эредивизия
    Новый главный тренер «Ден Хаага» Дик Адвокат рассказал о том, почему принял предложение клуба возглавить команду после завершения карьеры.

    Дик Адвокат
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    Дик Адвокат

    «Я признаю, что вернуться в "Ден Хаг" — это нечто особенное. Для кого-то этот переезд может стать неожиданностью, но я не мог упустить такую возможность: тренировать клуб, с которым у меня связано столько воспоминаний.

    Мы все знаем о текущей ситуации в клубе, и наша цель ясна. На данный момент "Ден Хаг" нуждается в более высоких результатах. Я отдам все свои силы до конца сезона, чтобы добиться этого», — приводит слова специалиста сайт клуба.

    После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице второго по силе чемпионата Нидерландов.

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