Адвокат прокомментировал переход в «Адо Ден Хаг»

Новый главный тренер «Ден Хаага»рассказал о том, почему принял предложение клуба возглавить команду после завершения карьеры.

«Я признаю, что вернуться в "Ден Хаг" — это нечто особенное. Для кого-то этот переезд может стать неожиданностью, но я не мог упустить такую возможность: тренировать клуб, с которым у меня связано столько воспоминаний.

Мы все знаем о текущей ситуации в клубе, и наша цель ясна. На данный момент "Ден Хаг" нуждается в более высоких результатах. Я отдам все свои силы до конца сезона, чтобы добиться этого», — приводит слова специалиста сайт клуба.

После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице второго по силе чемпионата Нидерландов.