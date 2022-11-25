Винисиус о дебюте на ЧМ: Я ждал этого 22 года

Нападающий сборной Бразилиипрокомментировал победу над Сербией (2:0) и свой дебют на чемпионатах мира.

«Очень доволен нашим дебютом. Мы начали по-настоящему, с правой ноги — с победы. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. Было много работы, много мечтаний. Рад, что смог помочь команде.

У нас впереди шесть финалов. Дубль Ришарлисона? Рад за него. Мы много работаем вместе именно для этого. Я разговаривал с ним в раздевалке, говорил, что у нас будет момент, и он должен забить. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать», — цитирует Винисиуса Globo.

Стоит отметить, что в этой игре Винисиус записал на свой счет результативную передачу.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча запланированы на 28 ноября.