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    Роналду получил штраф и дисквалификацию от Федерации футбола Англии

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    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £ 50 тыс. Федерацией футбола Англии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Криштиану Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на £ 50 тыс. и предупреждён за нарушение правил Федерации футбола Англии.

    Независимая регулирующая комиссия установила, что его поведение было неподобающим и жестоким во время последующего слушания, и наложила эти санкции», — приводит заявление Федерации футбола Англии Mirror.

  • Криштиану Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022
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    • Роналду был наказан за инцидент с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед» после игры с «Эвертоном». Португалец разбил телефон фаната.

    Дисквалификация будет действовать даже в том случае, если Роналду подпишет контракт с другим клубом АПЛ.

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