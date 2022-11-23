Роналду получил штраф и дисквалификацию от Федерации футбола Англии

Бывший форвардбыл дисквалифицирован на два матча и оштрафован на £ 50 тыс. Федерацией футбола Англии.

«Криштиану Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на £ 50 тыс. и предупреждён за нарушение правил Федерации футбола Англии.

Независимая регулирующая комиссия установила, что его поведение было неподобающим и жестоким во время последующего слушания, и наложила эти санкции», — приводит заявление Федерации футбола Англии Mirror.

Роналду был наказан за инцидент с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед» после игры с «Эвертоном». Португалец разбил телефон фаната.

Дисквалификация будет действовать даже в том случае, если Роналду подпишет контракт с другим клубом АПЛ.