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    Галактионов: Мы не имеем права на первых секундах матча ошибаться в простых ситуациях и пропускать мяч

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал исход матча 5-го тура Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Железнодорожники» пропустили единственный мяч уже на 15-й секунде встречи.

    «Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб "Краснодар". Сегодня была достаточно интересная, динамичная игра.

    Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем.

    Понятно, что игра показала и определенные проблемы, с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных.

    Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определенную динамику. Были и моменты, например, у Ракова. Могли по ходу игры сравнять счет.

    Конечно, мы не имеем права на первых секундах матча ошибаться в простых ситуациях и пропускать мяч. В начале игры необходимо быть максимально дисциплинированными, максимально ответственными. Если мы эти моменты уберем, то команда определенно прибавит.

    Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно. Причем в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов.

    В то же время нам необходимо очень серьезно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков, в первую очередь.

    Функциональная готовность — всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определенное развитие и качество игры», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    «Локомотив» провел первый матч под руководством Михаила Галактионова. Специалист возглавил московскую команды 13 ноября.

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