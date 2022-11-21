Саутгейт: Англия должна быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран

Главный тренер сборной Англиидал комментарий в преддверии матча с Ираном на ЧМ-2022.

«Мы с нетерпением ждем этого, игроки очень мотивированы. Но им не следует смущаться возбуждения вокруг турнира. Это не их решение, что мы здесь играем. Теперь они должны сосредоточиться на том, что они могут контролировать, и это наши тренировки и матчи.

Мы знаем качество наших противников. Под руководством Карлоса на последнем чемпионате мира они были очень организованной командой против очень сильных соперников. Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить», — цитирует Саутгейта The Guardian.

Матч Англия — Иран состоится 21 ноября в 16:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.