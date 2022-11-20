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    «Алания» проиграла «Енисею в Красноярске

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    Красноярский «Енисей» одержал домашнюю победу над владикавказской «Аланией» (2:0) в матче 19-го тура Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Глушков с левого края вырезает подачу на партнера. Александр Ломакин, воспользовавшись провалом центра обороны, обработал мяч, после чего спокойно переиграл Солдатенко в ближнем бою.

    А спустя четыре минуты прошла передача на линию штрафной из глубины поля, последовал удар с линии штрафной от Кирилла Столбова, отправившего сферу прямо под штангу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Алания 2:0
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (71'), 2:0 Stolbov K. (75') Енисей: Станислав Антипин, Херман Феррейра, Никита Глушков (Идрис Умаев, 84'), Расул Гыстаров (Stolbov K., 58'), Егор Иванов, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин (Александр Канаплин, 84'), Александр Масловский, Анзор Саная (Андрей Окладников, 64'), Stezhko V. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Korotkov A. (Алан Хугаев, 46'), Mashukov I., Андрей Мазурин (Александр Ташаев, 75'), Максим Петров (Koryan A., 75'), Алексей Татаев, Алан Цараев (Komissarov A., 80'), Азамат Засеев Предупреждение: Валерий Кичин (73')

    «Енисей» набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 35 очками располагается на 2-й строчке.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Енисей» сыграет против «Велеса» 27 ноября. «Алания» в этот же день встретится с «Уфой».

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