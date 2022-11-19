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    Шунин отреагировал на возможный переход России в Азии

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    Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию.

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    «Решение УЕФА и ФИФА? Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

    Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

    Понимаем, что мы будем отрезаны от Европы? Ну, это же вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический. Есть люди, которые должны думать об этом и решать что-то. Это не игроки должны делать. Наша задача — ехать и играть там, где нам скажут», — приводят слова Шунина «Известия».

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