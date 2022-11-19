Луиш Кампуш: Мбаппе реализовал 40-50% своего потенциала

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мбаппе все еще использует свой потенциал лишь на 40 или 50%. Я говорю ему об этом каждый день. Он способен делать еще гораздо больше, потому что он игрок, развитие которого еще не завершилось.
Не все развиваются с одинаковой скоростью. Мбаппе в 16 лет уже был развит на всех уровнях. Он был очень силен физически и обладал пониманием игры на уровне 26-летнего футболиста», — цитирует Кампуша RMC Sport.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.