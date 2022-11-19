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    Луиш Кампуш: Мбаппе реализовал 40-50% своего потенциала

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    Советник по футболу «ПСЖ» Луис Кампуш считает, что нападающий команды Килиан Мбаппе по‑прежнему не до конца раскрыл свой потенциал.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе все еще использует свой потенциал лишь на 40 или 50%. Я говорю ему об этом каждый день. Он способен делать еще гораздо больше, потому что он игрок, развитие которого еще не завершилось.

    Не все развиваются с одинаковой скоростью. Мбаппе в 16 лет уже был развит на всех уровнях. Он был очень силен физически и обладал пониманием игры на уровне 26-летнего футболиста», — цитирует Кампуша RMC Sport.

    Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.

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