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    Гол Радмановаца принес «Балтике» победу над «Шинником»

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    Калининградская «Балтика» одержала домашнюю победу над ярославским «Шинником» в матче 19-го тура Первой лиги.

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    Единственный гол на 65-й минуте забил сербский защитник Никола Радмановац.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Шинник 1:0
    Гол: 1:0 Никола Радмановац (65') Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина (Дмитрий Барков, 77'), Ян Казаев (Младен Кашчелан, 89'), Данил Клёнкин (Максим Кузьмин, 46'), Владислав Лазарев (Сергей Пряхин, 77'), Кирилл Маляров, Musaev T., Александр Осипов, Иван Остойич, Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов (Аслан Дудиев, 63') Шинник: Денис Вамбольт, Роман Емельянов, Gruznov I. (Эльдар Низамутдинов, 61'), Андрей Хитяев, Игорь Леонтьев (Артём Семейкин, 90'), Игорь Леонтьев (Артём Семейкин, 90'), Pokidyshev N., Денис Самойлов (Андрей Батютин, 70'), Андрей Семёнов, Игорь Соколов (Павел Кузнецов, 60'), Вячеслав Зинков (Артём Кулишев, 61') Предупреждения: Игорь Леонтьев (43'), Роман Емельянов (50'), Андрей Батютин (81'), Максим Кузьмин (87')
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