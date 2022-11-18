Тарханов назвал Пиняева ярким пятном в игре сборной России в матче с Таджикистаном

Бывший тренер сборной России по футболуотметил игру полузащитника национальной командыв товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

«Все возмущаются игрой сборной, но здесь нужно понимание ситуации. Мы не обязаны всех обыгрывать. Сейчас выровнялись все команды: все занимаются тактикой, и многих футболистов можно выделить на поле.

Все научились играть. Таджикистан действовал строго от обороны, не давал нам возможность переигрывать их. Естественно, есть нехватка уровня мастерства, индивидуальных качеств, какой‑то нестандартности. Поэтому очень сложно такие команды преодолевать.

Единственное, Пиняев хорошо себя проявлял, обыгрывал, бил по воротам. Да, можно назвать его ярким пятном. Такие пятна должны у нас чаще быть на поле, тогда будем обыгрывать не только Таджикистан и Киргизию», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, 20 ноября сборная России в Ташкенте встретится с командой Узбекистана.