Агент: Бальде будет одним из лучших в РПЛ

Кейта Бальде Фото: globallookpress.com
«Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В "Спартаке" ждут его возвращения», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.
Напомним, Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».
По условиям дисквалификации Бальде может вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.
Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.