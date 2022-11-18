Агент: Бальде будет одним из лучших в РПЛ

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака», считает, что сенегалец будет одним из лучших в составе красно-белых после дисквалификации.

«Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В "Спартаке" ждут его возвращения», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

По условиям дисквалификации Бальде может вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.