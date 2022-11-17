Жиру: ЧМ в Катаре может стать моим последним турниром в сборной

Нападающий сборной Франциисчитает, что в скором времени может прекратить выступления за команду.

«Я очень счастлив быть здесь, это большая гордость. Главный тренер [Дидье Дешам] уже определился касательно моей роли. Как только я понадоблюсь, я постараюсь привнести свой вклад в команду.

Нахожусь ли я в своей лучшей форме? Не знаю, раньше я тоже делал вещи в стиле Златана [Ибрагимовича], мне нравятся акробатические голы. Я чувствую себя хорошо физически, мне комфортно в своём клубе и в сборной Франции. Это насыщенный период для меня. Это подарок — чувствовать себя так в 36 лет.

Это мой шестой крупный турнир. Уникально проводить чемпионат мира в середине сезона, но мы все в одной лодке. Как будто продолжаем в кильватере наших внутренних чемпионатов. Все игроки готовы, они в хорошей форме. Нужно быть бдительным в отношении физических кондиций, и персонал сборной Франции пристально следит об этом.

Я не ставлю себе никаких ограничений. Чемпионат мира в Катаре может стать моим последним международным соревнованием, но я не хочу ничего анонсировать, посмотрим после турнира. Моя мотивация оставаться на самом высоком уровне осталась неизменной.», — приводит слова Жиру Get French Football News.

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. Франция попала в группу D с командами Туниса, Дании и Австралии.