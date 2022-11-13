«Милана» — «Фиорентина»: счет 2:1, обзор голов

В 15-м туре чемпионата Италиина своем поле победилсо счетом 2:1.

Уже через 2 минуты после начала матча Рафаэль Леау вывел «Милан» вперед, но гости усилиями Антони Барака отыгрались еще до перерыва.

В компенсированное время игрок «фиалок» Никола Миленкович сделал автогол и принес миланцам победу.