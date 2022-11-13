«Милана» — «Фиорентина»: счет 2:1, обзор голов

Уже через 2 минуты после начала матча Рафаэль Леау вывел «Милан» вперед, но гости усилиями Антони Барака отыгрались еще до перерыва.
В компенсированное время игрок «фиалок» Никола Миленкович сделал автогол и принес миланцам победу.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Фиорентина 2:1
Голы: 1:0 Рафаэл Леау (2'), 1:1 Антонин Барак (28'), 2:1 Никола Миленкович (автогол) (90 + 1') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Малик Тшау (Серджино Дест, 56'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Анте Ребич, 86'), Браим Диас (Дивок Ориги, 56'), Раде Крунич (Астер Вранкс, 75'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру Фиорентина: Артур Кабрал (Лука Йович, 66'), Риккардо Сапонара (Кристиан Куаме, 75'), Антонин Барак (Алекса Терзич, 75'), Жонатан Иконе, Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 66'), Софьян Амрабат, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Додо (Лоренцо Венути, 18'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Браим Диас (21'), Антонин Барак (49'), Риккардо Сапонара (50'), Роландо Мандрагора (63'), Лука Йович (74'), Vincenzo Italiano (74')