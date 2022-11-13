ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн21 касание Холанна. Машина «Ман Сити» сломалась в матче с «Брентфордом», сделав подарок «Арсеналу»
  • 21:40
    • «Динамо» дома выиграло у ЦСКА
  • 21:31
    • Гол Гарначо на последних секундах поединка подарил МЮ победу над «Фулхэмом»
  • 18:25
    • «Сочи» на выезде обыграли «Химки»
  • 22:07
    • «Милан» выиграл у «Фиорентины» в матче 15-го тура Серии А
  • 21:51
    • «Фрайбург» разгромил «Унион» и вышел на 2-е место в Бундеслиге
    Все новости спорта

    «Милан» выиграл у «Фиорентины» в матче 15-го тура Серии А

    «Милана» — «Фиорентина»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Фиорентина
    В 15-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле победил «Фиорентину» со счетом 2:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уже через 2 минуты после начала матча Рафаэль Леау вывел «Милан» вперед, но гости усилиями Антони Барака отыгрались еще до перерыва.

    В компенсированное время игрок «фиалок» Никола Миленкович сделал автогол и принес миланцам победу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Леау (2'), 1:1 Антонин Барак (28'), 2:1 Никола Миленкович (автогол) (90 + 1') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Малик Тшау (Серджино Дест, 56'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Анте Ребич, 86'), Браим Диас (Дивок Ориги, 56'), Раде Крунич (Астер Вранкс, 75'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру Фиорентина: Артур Кабрал (Лука Йович, 66'), Риккардо Сапонара (Кристиан Куаме, 75'), Антонин Барак (Алекса Терзич, 75'), Жонатан Иконе, Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 66'), Софьян Амрабат, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Додо (Лоренцо Венути, 18'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Браим Диас (21'), Антонин Барак (49'), Риккардо Сапонара (50'), Роландо Мандрагора (63'), Лука Йович (74'), Vincenzo Italiano (74')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» расправится с марсельцами
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Надаль начнет Итоговый турнир с поражения?
  • Надаль — Фриц. Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
  • Оживший «Сент-Луис» ничего не сможет предъявить «Колорадо»
  • «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.11
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Надаль — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Мейвезер — Олатунджи
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры