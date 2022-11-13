«Аталанта» — «Интер»: счет матча 2:3, обзор голов

На 25-й минуте был назначен пенальти в ворота миланцев — Де Врей ударил по ноге Сапату в своей штрафной. Адемола Лукман с 11-метрового отправил мяч на высоте в правый угол, и угадавший направление Онана не дотянулся.
На 36-й минуте счет сравнялся. Чалханоглу навесил с игры с левого фланга, Лаутаро Мартинес сделал скидку на дальнюю штангу, и Эдин Джеко ногой аккуратно переправил мяч в сетку ворот бергамасков.
На 56-й минуте Димарко прострелил с левого полуфланга во вратарскую «Аталанты», и мяч оказался в сетке в результате противоборства Джеко и Меле. Гол был записан на боснийца.
На 62-й минуте Чалханоглу подал угловой с левого фланга на ближний край вратарской хозяев, Лаутаро Мартинес пробил головой, и Хосе Паломино подправил мяч в сетку своих ворот.
На 77-й минуте Компейнерс навесил слева с корнера на ближний угол вратарской, Пашалич сделал скидку головой, и Паломино в падении головой загнал мяч в сетку на этот раз правильных ворот.
«Интер» набрал 30 очков и пока поднялся на четвертое место в таблице серии А (30 очков). «Аталанта» потерпела третье поражение подряд и идет на шестой строчке (27 очков).