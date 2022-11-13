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    Дубль Джеко помог «Интеру» обыграть «Аталанту»

    «Аталанта» — «Интер»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Аталантой» (3:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 25-й минуте был назначен пенальти в ворота миланцев — Де Врей ударил по ноге Сапату в своей штрафной. Адемола Лукман с 11-метрового отправил мяч на высоте в правый угол, и угадавший направление Онана не дотянулся.

    На 36-й минуте счет сравнялся. Чалханоглу навесил с игры с левого фланга, Лаутаро Мартинес сделал скидку на дальнюю штангу, и Эдин Джеко ногой аккуратно переправил мяч в сетку ворот бергамасков.

    На 56-й минуте Димарко прострелил с левого полуфланга во вратарскую «Аталанты», и мяч оказался в сетке в результате противоборства Джеко и Меле. Гол был записан на боснийца.

    На 62-й минуте Чалханоглу подал угловой с левого фланга на ближний край вратарской хозяев, Лаутаро Мартинес пробил головой, и Хосе Паломино подправил мяч в сетку своих ворот.

    На 77-й минуте Компейнерс навесил слева с корнера на ближний угол вратарской, Пашалич сделал скидку головой, и Паломино в падении головой загнал мяч в сетку на этот раз правильных ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Интер 2:3
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (пенальти) (25'), 1:1 Эдин Джеко (36'), 1:2 Эдин Джеко (56'), 1:3 Хосе Луис Паломино (автогол) (61'), 2:3 Хосе Луис Паломино (77') Аталанта: Хуан Муссо, Ханс Хатебур, Мерих Демирал (Калеб Околи, 69'), Хосе Луис Паломино, Йоаким Мехле, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Руслан Малиновский, 46'), Теун Коопмейнерс, Марио Пашалич (Жереми Бога, 83'), Адемола Лукман, Дуван Сапата (Rasmus Hojlund, 69') Интер: Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 84'), Эдин Джеко, Федерико Димарко (Робин Гозенс, 80'), Генрих Мхитарян (Марсело Брозович, 80'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 72'), Алессандро Бастони (Франческо Ачерби, 72'), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Андре Онана Предупреждения: Стефан де Врей (74'), Милан Шкриньяр (85'), Андре Онана (87')

    «Интер» набрал 30 очков и пока поднялся на четвертое место в таблице серии А (30 очков). «Аталанта» потерпела третье поражение подряд и идет на шестой строчке (27 очков).

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