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    • Мбаппе: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной
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    Мбаппе: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что у него было желание завершить карьеру в национальной команде из-за проявлений расизма в свой адрес.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я сказал: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я не собираюсь играть.

    Но после поразмыслив о тех людях, которые играют вокруг меня и болеют за меня, понял, что это было нехорошее послание — я не имею права сдаваться. Я все-таки являюсь примером для многих.

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    • Это новая Франция. И именно поэтому я продолжу играть за национальную команду. Это послание молодому поколению: Мы сильнее этого», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

    Напомним, на групповом этапе ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, сборная Франции сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

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