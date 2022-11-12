Мбаппе: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной

Нападающий сборной Франциипризнался, что у него было желание завершить карьеру в национальной команде из-за проявлений расизма в свой адрес.

«Я сказал: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я не собираюсь играть.

Но после поразмыслив о тех людях, которые играют вокруг меня и болеют за меня, понял, что это было нехорошее послание — я не имею права сдаваться. Я все-таки являюсь примером для многих.

Это новая Франция. И именно поэтому я продолжу играть за национальную команду. Это послание молодому поколению: Мы сильнее этого», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, сборная Франции сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.