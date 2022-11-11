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    Гол и ассист Крооса помогли «Реалу» обыграть «Кадис»

    «Реал» — «Кадис»: счет

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    «Реал» принимал «Кадис» в матче 14-го тура Примеры. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1.

    Тони Кроос и Феде Вальверде
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    Тони Кроос и Феде Вальверде

    «Реал» открыл счет на 40-й минуте. Эдер Милитао воспользовался точной передачей Тони Крооса. После этого сам Тони Кроос уже на 70-й минуте забил второй мяч хозяев.

    Гол Лукаса Переса в концовке поединка не помог гостям избежать поражения.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Кадис 2:1
    Голы: 1:0 Эдер Милитао (40'), 2:0 Тони Кроос (70'), 2:1 Лукас Перес (81') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 88'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 85'), Орельен Чуаэми, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Родриго (Даниель Себальос, 82'), Винисиус Жуниор Кадис: Choco Lozano (Лукас Перес, 72'), Alex, Рубен Собрино (Альваро Негредо, 78'), Рубен Алькарас (Brian Ocampo, 56'), Феде Сан Эметерио, Иван Алехо (Тео Бонгонда, 56'), Альфонсо Эспино, Кала Хуан (Хосе Мари, 73'), Фали Хименес, Isaac Carcelén, Херемиас Ледесма Предупреждения: Эдер Милитао (19'), Винисиус Жуниор (28'), Фали Хименес (29'), Давид Алаба (37'), Рубен Собрино (44'), Иван Алехо (55')

    «Реал» имеет 35 очков и отстает от «Барселоны» на 2 пункта. «Кадис» с 11 баллами идет 19-м.

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