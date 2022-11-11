Аршавин назвал главную цель «Зенита»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Главной целью "Зенита" остаётся чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми.
Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», — передает слова Аршавина «Известия».
5 ноября команда Сергея Семака потерпела первое поражение за 16 туров, проиграв на своем поле «Ахмату» (1:2).
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Ближайший преследователь петербургской команды «Спартак» отстает от первого места на 6 очков.