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    Аршавин назвал главную цель «Зенита»

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    Генеральный директор по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о целях петербургского клуба в этом сезоне.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Главной целью "Зенита" остаётся чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми.

    Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», — передает слова Аршавина «Известия».

    5 ноября команда Сергея Семака потерпела первое поражение за 16 туров, проиграв на своем поле «Ахмату» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Ближайший преследователь петербургской команды «Спартак» отстает от первого места на 6 очков.

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