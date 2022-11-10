«Унион» — «Аугсбург»: счет матча 2:2, обзор голов

Берлинскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяева отличились голландский форвард Шеральдо Бекер и нападающий Кевин Бехренс.

За гостей дубль оформил нападающий Флориан Нидерлехнер.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Аугсбург 2:2 Голы: 1:0 Шеральдо Бекер (7'), 1:1 Флориан Нидерлехнер (9'), 2:1 Кевин Бехренс (22'), 2:2 Флориан Нидерлехнер (39') Унион: Леннарт Грилль, Данило Дуки, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Юлиан Рюэрсон, Пауль Зегуин (Мортен Торсби, 83'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Генки Харагути, 70'), Нико Гисельман (Кристофер Триммель, 83'), Кевин Бехренс (Теозон-Жордан Сибачо, 84'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 77') Аугсбург: Флориан Нидерлехнер, Мергим Бериша (Фредрик Йенсен, 32'), Эрмедин Демирович (Арне Майер, 65'), Юлиан Баумгартлингер, Эльвис Реджбечай, Рубен Варгас (Lukas Petkov, 65'), Иагу, Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр (Феликс Удуохай, 32'), Роберт Гумни (Рис Оксфорд, 77'), Рафал Гикевич Предупреждения: Рани Хедира (12'), Роберт Гумни (20'), Максимилиан Бауэр (21'), Эрмедин Демирович (26'), Джеффри Гауэлеу (47')

В параллельном матче гельзенкирхенский «Шальке» одержал домашнюю победу над «Майнцем» — 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Симон Теродде, которому ассистировал экс-спартаковец Алекс Крал.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Майнц 1:0 Гол: 1:0 Симон Теродде (10') Шальке 04: Александер Шволов, Седрик Бруннер (Mehmet-Can Aydin, 89'), Майя Йосида, Хеннинг Матрициани, Тобиас Мор, Алекс Краль, Том Краус, Кенан Караман (Данни Латца, 72'), Флоран Молле (Доминик Дрекслер, 46'), Мариус Бюльтер, Симон Теродде (Себастьян Полтер, 84') Майнц: Карим Онисиво, Маркус Ингвартсен (Леандро Мартинс, 74'), Аарон Мартин (Анжело Фюльжини, 59'), Ли Джэ Сон (Jonathan Michael Burkardt, 46'), Доминик Кор, Антон Стах, Данни да Коста (Сильван Видмер, 74'), Антони Каси, Александер Хак (Штефан Белл, 32'), Эдмилсон Фернандеш, Робин Центнер Предупреждения: Флоран Молле (21'), Майя Йосида (57'), Эдмилсон Фернандеш (67'), Кенан Караман (69')

«Унион» с 27 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» с 18 баллами на счету идет на 11-й строчке «Аугсбург» — на 14-й (15 очков).

Календарь и таблица Бундеслиги

«Шальке» прервал серию из 7 поражений в чемпионате и с 9 баллами продолжает идти на последней позиции.