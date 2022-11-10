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    • «Шахтер» хочет получить 60 — 70 млн евро за трансфер Мудрика
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    «Шахтер» хочет получить 60 — 70 млн евро за трансфер Мудрика

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о возможности трансфера полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика. Клуб хочет получить за трансфер игрока 60 — 70 млн евро, об этом Романо сообщает в видео на своем YouTube-канале.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «В последние две-три недели августа многие клубы обращались к "Шахтёру" по поводу Мудрика. Открою вам секрет: самым первым клубом, который заинтересовался игроком и обращался по нему к украинскому клубу, был "Брентфорд". Он делал это задолго до августа.

    Летом € 30 млн предлагал "Эвертон", но "Шахтёр" отверг это предложение. "Арсенал" общался с агентами Мудрика, но не делал официального предложения из-за цены на игрока.

    Может ли Мудрик уйти из "Шахтёра" в январе? Да, такой вариант есть, но всё будет зависеть от цены.

    "Шахтёр" хочет за игрока более € 50 млн. Они считают, что Мудрик — один из лучших игроков в мире на своей позиции, и хотят получить за него € 65-70 млн, не менее. Цена действительно высока, подписать футболиста будет непросто.

    В данный момент никаких официальных предложений "Шахтёру" не поступило. "Арсенал" находится в контакте с окружением Мудрика, но гонка за игроком ещё не началась. Он может оказаться в любом клубе», — сказал Романо.

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