«Шахтер» хочет получить 60 — 70 млн евро за трансфер Мудрика

Инсайдерсообщил о возможности трансфера полузащитника. Клуб хочет получить за трансфер игрока 60 — 70 млн евро, об этом Романо сообщает в видео на своем YouTube-канале

«В последние две-три недели августа многие клубы обращались к "Шахтёру" по поводу Мудрика. Открою вам секрет: самым первым клубом, который заинтересовался игроком и обращался по нему к украинскому клубу, был "Брентфорд". Он делал это задолго до августа.

Летом € 30 млн предлагал "Эвертон", но "Шахтёр" отверг это предложение. "Арсенал" общался с агентами Мудрика, но не делал официального предложения из-за цены на игрока.

Может ли Мудрик уйти из "Шахтёра" в январе? Да, такой вариант есть, но всё будет зависеть от цены.

"Шахтёр" хочет за игрока более € 50 млн. Они считают, что Мудрик — один из лучших игроков в мире на своей позиции, и хотят получить за него € 65-70 млн, не менее. Цена действительно высока, подписать футболиста будет непросто.

В данный момент никаких официальных предложений "Шахтёру" не поступило. "Арсенал" находится в контакте с окружением Мудрика, но гонка за игроком ещё не началась. Он может оказаться в любом клубе», — сказал Романо.