Гвардиола: Довольны результатом и игрой, потому что «Челси» очень хорош

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги матча с «Челси» (2:0) в 1/16 финала Кубке лиги.

«Мы в порядке. Довольны результатом и игрой, потому что "Челси" очень хорош. Хулиан Альварес был исключительным игроком с самого первого дня. Он много забивает. И борется с одним из лучших нападающих в мире. Эрлинг еще не набрал форму. Они могут играть вместе. Хорошие футболисты всегда могут играть вместе.

Штефан Ортега стал лучшим игроком матча. Это показывает, насколько хорош "Челси". Я не отрицаю, что он был идеален. Мы видим его каждый день, он невероятный вратарь и невероятный человек. В последнее время он сыграл три матча и был хорош», — цитирует тренера «Ман Сити» BBC.

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги будут определены в результате жеребьевки.