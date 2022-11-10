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    Конте: Когда играешь так много игр за короткий срок, это очень сложно

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Тоттенхэм Ноттингем Форест
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги проигранного матча от «Ноттингем Форест» (0:2) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Конечно, есть большое разочарование результатом, поражением. Положительным моментом сегодняшнего вечера было то, что я снова увидел Ришарлисона и Деки. Я думаю, что они готовы к игре с "Лидс Юнайтед" в субботу. Это хорошая новость для нас.

    Очень трудно сказать что не так, потому что самоотдача была высокой. Но мы проводим нашу 12-ю игру с 1 октября, и, честно говоря, некоторые игроки действительно устали к этому моменту.

    Когда играешь так много игр за короткий срок, это очень сложно. Конечно, возможно, у "Ноттингем Форест" было больше энергии, чем у нас, но это не может быть ошибкой моих игроков, потому что на самоотдачу и желание я не могу жаловаться. Кроме того, мы потратили много сил в матче с Ливерпулем», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

    Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги, будут определены в результате жеребьевки.

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