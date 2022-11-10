Конте: Когда играешь так много игр за короткий срок, это очень сложно

Главный тренер «Тоттенхэма»подвел итоги проигранного матча от «Ноттингем Форест» (0:2) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Конечно, есть большое разочарование результатом, поражением. Положительным моментом сегодняшнего вечера было то, что я снова увидел Ришарлисона и Деки. Я думаю, что они готовы к игре с "Лидс Юнайтед" в субботу. Это хорошая новость для нас.

Очень трудно сказать что не так, потому что самоотдача была высокой. Но мы проводим нашу 12-ю игру с 1 октября, и, честно говоря, некоторые игроки действительно устали к этому моменту.

Когда играешь так много игр за короткий срок, это очень сложно. Конечно, возможно, у "Ноттингем Форест" было больше энергии, чем у нас, но это не может быть ошибкой моих игроков, потому что на самоотдачу и желание я не могу жаловаться. Кроме того, мы потратили много сил в матче с Ливерпулем», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги, будут определены в результате жеребьевки.