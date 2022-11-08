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    В «Сочи» отреагировали на информацию о назначении Кержакова главным тренером

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что новым главным тренером команды станет Александр Кержаков.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    Ранее известный комментатор Константин Генич сообщил, что Кержаков является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи».

    «Официально опровергаю эту информацию», — сказал Рубашко, слова которого приводит ТАСС.

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    • При этом гендиректор «Сочи» добавил, что Вадим Гаранин продолжает работу с командой.

    На прошлой неделе сообщалось, что «Сочи» отправил в отставку Гаранина. 51-летний специалист отсутствовал на недавнем матче со «Спартаком» (1:1).

    Кержаков в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород».

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