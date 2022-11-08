В «Сочи» отреагировали на информацию о назначении Кержакова главным тренером

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
Ранее известный комментатор Константин Генич сообщил, что Кержаков является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи».
«Официально опровергаю эту информацию», — сказал Рубашко, слова которого приводит ТАСС.
При этом гендиректор «Сочи» добавил, что Вадим Гаранин продолжает работу с командой.
На прошлой неделе сообщалось, что «Сочи» отправил в отставку Гаранина. 51-летний специалист отсутствовал на недавнем матче со «Спартаком» (1:1).
Кержаков в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород».